بومبيو يبدأ جولة لبحث الانسحاب الأميركي من سوريا الثلاثاء

الشارقة 24 - د ب أ:

يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بجولة خارجية، خلال الأسبوع الحالي، تشمل 8 دول عربية بالشرق الأوسط، تستهدف طمأنة حلفاء أميركا، على التزامها إزاء المنطقة.

وتأتي جولة بومبيو، وسط مخاوف من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب القوات الأميركية من سوريا.

وأوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر، أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بعكس ذلك، والروايات الكاذبة بشأن القرار الخاص بسوريا، وأن الوزارة ستعزز الالتزام إزاء المنطقة وشركاء واشنطن.

وسيقوم بومبيو، خلال جولته التي تبدأ، الثلاثاء المقبل، بزيارة 8 دول عربية، من بينها الأردن ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان والكويت.