تشمل 8 دول عربية

بومبيو يبدأ جولة لبحث الانسحاب الأميركي من سوريا الثلاثاء

  • السبت 05, يناير 2019 في 9:38 ص
  • وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
    وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
يبدأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الثلاثاء المقبل، بجولة خارجية، تشمل 8 دول عربية بالشرق الأوسط، بهدف بحث الانسحاب الأميركي من سوريا.
الشارقة 24 - د ب أ:
 
يقوم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بجولة خارجية، خلال الأسبوع الحالي، تشمل 8 دول عربية بالشرق الأوسط، تستهدف طمأنة حلفاء أميركا، على التزامها إزاء المنطقة.
 
وتأتي جولة بومبيو، وسط مخاوف من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسحب القوات الأميركية من سوريا.
 
وأوضح مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر، أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بعكس ذلك، والروايات الكاذبة بشأن القرار الخاص بسوريا، وأن الوزارة ستعزز الالتزام إزاء المنطقة وشركاء واشنطن.
 
وسيقوم بومبيو، خلال جولته التي تبدأ، الثلاثاء المقبل، بزيارة 8 دول عربية، من بينها الأردن ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وعمان والكويت.