جبهة النصرة تسيطر على 20 بلدة وقرية في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً"، سيطرت على مناطق كانت خاضعة لحركة نور الدين الزنكي في شمال سوريا، بعد معارك استمّرت أربعة أيّام، وأدّت إلى مقتل أكثر من مئة مقاتل.

وسيطرت هيئة تحرير الشام، على أكثر من 20 بلدة وقرية، كانت خاضعة لسيطرة فصائل أخرى.

وأعلن المرصد في بيان، يوم الجمعة، أنّ هيئة تحرير الشام تمكّنت من فرض سيطرتها على مناطق سيطرة حركة نور الدين الزنكي في القطاع الغربي من ريف حلب.

وكانت المعارك، قد اندلعت، يوم الثلاثاء، بعد ان اتّهمت هيئة تحرير الشام حركة نور الدين الزنكي بقتل خمسة من عناصرها.

من جهة ثانية، أشار المرصد إلى أنّ غارات جوّية شنّتها روسيا، حليفة النظام السوري، واستهدفت غرب محافظة حلب، في وقت متأخّر الجمعة، قد أسفرت عن مقتل مدنيَّين اثنين في مدينة دارة عزة.

وهذه الغارات، هي الأولى من نوعها على غرب محافظة حلب، منذ الاتفاق في سبتمبر الماضي، بين روسيا وتركيا لإقامة المنطقة المنزوعة السلاح، لتجنب هجوم للقوات الحكومية السورية على إدلب.