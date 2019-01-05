واشنطن ترجح مقتل مدبر الاعتداء على مدمرة في اليمن

طائرة من دون طيار تستخدمها الولايات المتحدة في ضرب "القاعدة"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن الجيش الأميركي، يوم الجمعة، أنّ اليمني جمال البدوي العقل المدبّر لاعتداء نُفّذ في أكتوبر 2000، ضدّ المدمّرة الأميركيّة "يو إس إس كول"، في ميناء عدن، وأسفر عن 17 قتيلاً، قد يكون قُتل في الأوّل من يناير في اليمن.

وأشار بيل أوربان المتحدّث باسم القيادة المركزيّة للجيش الأميركي "سنتكوم"، أنّ القوّات الأميركيّة شنّت ضربةً دقيقة في الأوّل من يناير في محافظة مأرب باليمن، استهدفت جمال البدوي العنصر السابق في تنظيم القاعدة باليمن، والمتورّط في الاعتداء على المدمّرة الأميركيّة "يو إس إس كول".

ولفت في بيان، إلى أنّ الجيش الأميركي لا يزال يُراجع نتائج الضربة، للتأكّد من مقتله.

وأوضح مسؤول عسكري، طلب عدم كشف هوّيته، أنّ تلك الضربة الأميركيّة، هي الأولى في اليمن منذ يوليو الماضي.

وكان القضاء الأميركي، قد وجّه في العام 2003 للبدوي، 50 تُهمةً تتعلّق بالإرهاب، وذلك لدوره في الاعتداء على "يو إس إس كول" في أكتوبر 2000، ولمحاولته شنّ هجوم على سفينة حربيّة أميركيّة أخرى في يناير من العام نفسه.