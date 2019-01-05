تونس تمدد حالة الطوارئ شهراً إضافياً

الشارقة 24 – أونا:

أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة شهر إضافي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وحتى الرابع من فبراير المقبل.

وأوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أن الرئيس الباجي قائد السبسي، قرر تمديد حالة الطوارئ، بعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشّعب "البرلمان" محمد الناصر.

وأشارت الرئاسة، إلى أن قرار التمديد، يأتي في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع قانون ينظم حالة الطوارئ.

وفي أواخر 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ إثر حادث إرهابي، وجرى تمديدها منذ ذلك الحين لعدة مرات.