السعودية تدعو لإطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال

الشارقة 24 – واس:

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أن الرياض بذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة، لمكافحة تجنيد الأطفال في اليمن.

وجدد السفير السعودي لدى واشنطن، الدعوة لإطلاق مبادرة عالمية لمكافحة تجنيد الأطفال في أية معارك، بدءاً من اليمن، حيث ينتهك الحوثيون يومياً حقوق الأطفال بتجنيدهم عسكرياً.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن تجنيد الميليشيات الحوثية للأطفال في اليمن، يعد جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها بعد اليوم، حيث تقوم الميليشيات بخطف الأطفال من البيوت والمدارس، للزج بهم في المعارك بشكل فاضح، مخالفين بذلك جميع القوانين والمواثيق الدولية، وأبسط قواعد الرحمة والإنسانية.

وأشار سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، إلى أن التحالف العربي، وجد أطفالاً في ساحة المعركة، تم تجنيدهم من قبل الميليشيات الحوثية، لافتاً إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق لهذا الغرض، عدداً من المبادرات لإعادة تأهيل الأطفال وإعادتهم للمدارس، ومعالجتهم نفسياً من آثار مشاركتهم في الحرب، إضافة إلى إقامة دورات توعوية للأسر عن مخاطر تجنيد الأطفال.

وأكد الأمير خالد، أنه آن الأوان ليقوم الإعلام العالمي بدوره الحقيقي، في الإسهام بوقف هذا الانتهاك الخطير من قبل الميليشيات الحوثية.