النيابة العامة السعودية تطالب بإعدام 5 متهمين بقضية خاشقجي

الشارقة 24 – كونا:

أكد سعود المعجب النائب العام السعودي، الیوم الخمیس، أن النیابة العامة في المملكة العربية السعودة طالبت في الجلسة الأولى لمحاكمة المتھمین في قتل المواطن السعودي جمال خاشقجي بإعدام خمسة متھمین لضلوعھم في القتل.

وأضاف المعجب، أن 11 متھماً بقتل خاشقجي مثلوا أمام المحكمة مع محامیھم، مؤكداً أن النیابة العامة أرسلت مذكرتین إلى تركیا لطلب الأدلة والقرائن ولازالت تنتظر رداً من السلطات التركیة حول قضیة قتل المواطن خاشقجي.

وكان النائب العام السعودي قد أصدر بیاناً صحافیاً، جاء فیه أن "إلحاقاً للبیانات الصادرة السابقة فقد عقدت الیوم الخمیس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائیة بمدینة الریاض للمدانين من قبل النیابة العامة في قضیة مقتل المواطن جمال خاشقجي وعددھم 11 شخصاً بحضور محامیھم بناء على المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائیة والتي طالبت النیابة العامة بإیقاع الجزاء الشرعي بحقھم ومن بینھم خمسة موقوفین طالبت بقتلھم لضلوعھم في جریمة القتل.

وأضاف البیان أنه وبعد سماعھم للدعوى طلبوا جمیعاً نسخه من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فیھا وقد تم منحھم المھلة التي طلبوھا حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائیة فیما تستمر النیابة العامة في إجراءات التحقیق مع عدد من المتھمین.