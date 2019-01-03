وزارة الدفاع السورية: مقاتلون أكراد ينسحبون من بلدة منبج

الشارقة 24 – رويترز:

أوضحت وزارة الدفاع السورية بأن قافلة من المقاتلين الأكراد انسحبت من منطقة منبج المضطربة في شمال سوريا، بالقرب من أراض تسيطر عليها تركيا.

وعرضت الوزارة لقطات فيديو لعشرات العربات تسير على طريق غير ممهد وتحمل مقاتلين مسلحين بعضهم يلوح بعلم وحدات حماية الشعب، التي يقودها الأكراد وشريكتها وحدات حماية المرأة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المعلومات تفيد بأن ما يقارب 400 مقاتل كردي غادروا منبج حتى الآن، وأضافت أن ذلك جاء تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه لعودة الحياة الطبيعية إلى المناطق في شمال الجمهورية العربية السورية.

وتشغل البلدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود التركية موقعاً حساساً على خريطة الصراع السوري، إذ أنها قريبة من ملتقى مناطق نفوذ كل من روسيا وتركيا.

ووحدات حماية الشعب هي العضو الأقوى في تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي دعمته الولايات المتحدة في حملة على "داعش" ، وساعدته على السيطرة على مساحات كبيرة من شمال وشرق سوريا.