"الصحة" الفلسطينية تُحذر من توقف الخدمات بالمستشفيات

معاناة الفلسطينيين في ظل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غزة، أرشيفية

الشارقة 24 – كونا:





أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطینیة بغزة، أشرف القدرة في بیان صحافي، أن الاستنزاف المستمر لكمیات الوقود المتبقیة في خزانات المولدات الكھربائیة یضع المشھد الصحي بشكل عام أمام كارثة حقیقیة خاصة مع الحاجة الملحة للكھرباء وزیادة الأحمال خلال الشتاء، وتجاوز ساعات انقطاع التیار الكھربائي لأكثر من ثماني ساعات یومیاً.

وأضاف القدرة أن الحاجة للتیار الكھربائي في الأقسام الھامة والحیویة كغرف العملیات والعنایات المركزة، وحضانات الأطفال، وأقسام الولادة وغسیل الكُلى والمختبرات، وغیرھا یتطلب تشغیل المولدات الكھربائیة لساعات أطول ما یعني زیادة معدل الاستھلاك الشھري من الوقود.

وناشد كافة المؤسسات والجھات المعنیة بالتدخل الفوري لمنع وصول الأزمة إلى نقطة یصعب معھا تقدیم الخدمة الصحیة، خاصة مع غیاب أي أفق لمنحة جدیدة ینتج عنھا توفیر كمیات ثابتة ومنتظمة من الوقود لضمان استمراریة تقدیم الخدمة الصحیة بمستویاتھا.