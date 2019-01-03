الخارجية العراقية: حريصون على علاقات جيدة مع دول الجوار والخليج

الشارقة 24 – كونا:





أعربت وزارة الخارجیة العراقیة، عن حرصھا على بناء علاقات جیدة مع دول الجوار والخلیج العربي في المرحلة المقبلة.

وأكد وزیر الخارجیة محمد الحكیم في مؤتمر صحافي، أن بلاده حریصة على أن تكون علاقاتھا جیدة مع دول الجوار ودول الخلیج وأن تكون نقطة انطلاق وقوة ولیس ساحة للنزاعات.

وعلى صعید ذي صلة، أفاد الحكیم بأن وزارة الخارجیة ستكون على رأس اللجنة العراقیة التي ستتولى متابعة مقررات مؤتمر الكویت لاعادة إعمار العراق والتواصل مع الشركات الاستثماریة في مختلف الدول.

وكانت الكویت استضافت مؤتمر إعادة إعمار العراق في الفترة من فبرایر العام الماضي، برئاسة خمس جھات ھي الاتحاد الأوروبي والعراق والكویت والأمم المتحدة والبنك الدولي، وخرج المؤتمر بمساھمات قدرھا 30 ملیار دولار أعلنتھا الدول والجھات المشاركة.