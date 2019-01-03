الحزب الحاكم بالسودان يتهم أحزاباً منشقة بالسعي للانقلاب على الدستور

الشارقة 24 – كونا:





أكد الحزب الحاكم في السودان "المؤتمر الوطني"، أن وثیقة الجبھة الوطنیة للتغییر التي وقعتها أحزاب انشقت من الحكومة، دعت القوات المسلحة للانقلاب على المؤسسات القائمة والدستور.

واعتبر رئیس القطاع السیاسي بالمؤتمر الوطني عبد الرحمن الخضر في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن خطوة أحزاب مشاركة في الحوار الوطني بالتوقیع على وثیقة اعلان التغییر محاولة لنسف الحوار الوطني والمؤسسات القائمة.

وأعلنت الجبھة الوطنیة للتغییر انسحابھا من الحكومة والمجالس التشریعیة في الخرطوم والولایات، مطالبة بتنحي الرئیس السوداني عمر البشیر وتكوین مجلس انتقالي وحل المؤسسات التشریعیة القائمة.