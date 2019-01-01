خادم الحرمين الشريفين يؤكد المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي

الشارقة 24 – وام:

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال ترؤسه، جلسة مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، العزم على المضي قدماً، في طريق الإصلاح الاقتصادي، مجدداً توجيهه للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية، من برامج ومشاريع، انطلاقاً من اهتمامه بمواصلة العمل، نحو تحقيق التنمية الشاملة، في جميع مناطق المملكة، وفي المجالات كافة.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة تتمتع بالأمن والاستقرار والنماء، مشيراً إلى أن صدور الأوامر الملكية، التي شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وإعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، التي دأبت عليها هذه البلاد، وبما يحقق التطلعات في أداء أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها، على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

ولفت وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، عقب الجلسة، إلى أن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تطرق إلى ما ورد في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي عقد بالرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، وما خرج به من اتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، للتنسيق والتعاون بينها، ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك، في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.