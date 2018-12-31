برنامج الأغذية: الحوثيون يسرقون مواد الإغاثة ويعرضونها للبيع

الشارقة 24 – وام:

دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد فوري لتلاعب ميليشيات الحوثي، في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية باليمن.

يأتي ذلك، في أعقاب مراجعة كان قد أجراها، خلال الأشهر الأخيرة، ودراسة استقصائية، كشفت عن أن العديد من سكان صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، التي تبين فيما بعد أن الحوثيين حولوا مسارها إلى السوق السوداء لبيعها.

ووصف ديفيد بيزلي المدير التنفيذي للبرنامج، في بيان، هذه الممارسات بأنها بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى، داعياً إلى العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي.

وبالأدلة، كشفت الدراسة الاستقصائية، عن أن مسؤولين حوثيين يتلاعبون بعمليات اختيار المستفيدين من المساعدات، حيث يتم تزوير سجلات التوزيع، مع منح بعض مواد الإغاثة لغير المستحقين، وعرض معظمها للبيع، في أسواق صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.