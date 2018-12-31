العراق يلمح لدور أكبر في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، أن مسؤولين أمنيين من بغداد التقوا بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، ملمحاً إلى دور عراقي كبير في محاربة تنظيم "داعش" مع استعداد القوات الأميركية للانسحاب من سوريا.

وأضاف عبد المهدي للصحافيين في إشارة إلى الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر بأنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا "هذا الأمر فيه الكثير من التعقيدات، وإذا حصلت أي تطورات سلبية في سوريا فإن ذلك سيؤثر علينا، لدينا حدود تمتد لـ 600 كيلومتر و(داعش) لا زال هناك".

وأوضح عبد المهدي أن الوفد العراقي زار دمشق حتى "تمتلك (بلاده) المبادرة ولا تتلقى النتائج فقط".