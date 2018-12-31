الاحتلال يعتقل 21 فلسطينياً

الشارقة 24 – وام:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، 21 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد عملية دهم وتفتيش، بحجة قيام المعتقلين بأعمال مقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

من جهته أصدر التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين التقرير السنوي حول شهداء العام 2018 وذلك بعد إجراء عمليات البحث الميداني منذ بداية العام الجاري حتى اليوم الإثنين.

وأكد محمد صبيحات الأمين العام للتجمع أن العام 2018 كان الأكثر دموية منذ 13 عاماً، أي منذ العام 2005 حيث تضاعف عدد الشهداء خلال هذا العام أربع مرات ونصف تقريباً مقارنة مع العام الماضي ما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي أصبح أكثر إجراماً وتطرفاً، سواء تعلق الأمر بجيش الاحتلال أو المستوطنين بسبب تطرف القيادة السياسية للاحتلال أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف صبيحات أن "عدم المحاسبة دولياً شجع دولة الاحتلال على تصعيد عدوانها ضد شعبنا وأصبحت تعليمات إطلاق النار لدى جنودها ومستوطنيها مفتوحة تماماً وبدون أدنى ضوابط".