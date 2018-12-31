المغرب يحيل 15 إلى التحقيق في قضية مقتل سائحتين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت السلطات المغربية، يوم الأحد، إحالة 15 شخصاً يشتبه في علاقتهم بجريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، بضواحي مدينة مراكش يوم 17 ديسمبر الجاري، إلى التحقيق.

وذكر بيان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الرباط، أن النيابة طلبت التحقيق معهم للاشتباه في تشكيلهم عصابة، تهدف إلى التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والإضرار عمداً بحياة أشخاص.

وأشار البيان، إلى أن النيابة العامة طلبت من قاضي التحقيقات، اعتقال هؤلاء الأشخاص احتياطياً.

ومن المنتظر، تقديم سبعة أشخاص آخرين مشتبه بهم، ويتم التحفظ عليهم حالياً، إلى النيابة العامة، خلال الأيام المقبلة.