وزيرة أردنية تطأ علم الكيان الصهيوني والاحتلال يحتج

الشارقة 24 – وكالات:

احتجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لدى الأردن، يوم الأحد، بعد التقاط صور للمتحدثة باسم الحكومة جمانة غنيمات، وهي تطأ علم الكيان الصهيوني، أثناء اجتماع مع النقابات العمالية، في عمان.

وسارت جمانة، وهي وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الخميس، على صورة لعلم الكيان الإسرائيلي، رسمت على الأرض، عند مدخل مقر النقابات المهنية بالأردن، في عمان.

وكانت جمانة في طريقها، لحضور اجتماع بين رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وممثلي النقابات.

وأوضح ممثلون للنقابات، أن رسم العلم على الأرض، تم قبل عدة سنوات، حتى يطأه المارة، ويسيرون عليه في علامة على عدم الاحترام.

وأصدرت ما تسمى بوزارة خارجية الكيان بياناً، يوم الأحد، نددت فيه بما سمته "تدنيس العلم"، وأوضحت أنها استدعت القائم بعمل السفير الأردني محمد حميد لتسليمه مذكرة احتجاج، وأن سفارة الكيان في عمان، أصدرت أيضاً احتجاجاً.

وتفاعل نواب برلمانيون أردنيون مع الوزيرة، من خلال تصريحات تساندها بكلمات: "جمانة غنيمات تمثلني، وتمثل كل مواطن أردني، وعربي شريف".

كما تفاعل الأردنيون مع غنيمات بكلمات من الدعم والتشجيع، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

ويضع مجمع النقابات المهنية في الأردن، علم الكيان الصهيوني، عند مدخل مكاتبه مع وجود دلائل على حذاء، من أجل دعوة كل من يدخل إلى الدوس على العلم.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ماجد القطارنة، أن سفارة الاحتلال في عمان اتصلت بالوزارة، وطلبت إيضاحات حول الحادثة، وأضاف أن وزارة خارجية الكيان طلبت لقاء القائم بالأعمال في السفارة في تل أبيب لذات الموضوع.

وأوضح القطارنة، أنه تم إعلام الكيان أن المبنى هو مبنى خاص، وأن الوزيرة دخلته من المدخل الرئيس لحضور اجتماع رسمي، وأكد احترام الحكومة لمعاهدة السلام مع الاحتلال.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع هذا الموضوع، عبر القنوات الدبلوماسية، ووفقاً للأصول المرعية، في مثل هذه الحالات.