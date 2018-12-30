حرس السواحل التونسيون ينقذون 45 مهاجراً

الشارقة 24 – أ ف ب:

أنقذ حرس السواحل التونسيون، يوم الأحد، 45 مهاجراً غير قانوني، بعد أن أصاب عطل قاربهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة "شرق"، من دون تسجيل حالات وفاة.

وأوضح المتحدث باسم حرس السواحل العقيد حسام الدين الجبابلي، أنه تم صباح الأحد، بسواحل جزيرة قرقنة، إنقاذ 45 مهاجراً، بعد أن تعطل قاربهم، وهم في صحة جيدة.

وأوضح الجبابلي، أن غالبية المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم امرأتان حاملتان وجزائريان، وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم.

وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية، وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقاً للمتحدث.