قبالة جزيرة قرقنة

حرس السواحل التونسيون ينقذون 45 مهاجراً

  • الأحد 30, ديسمبر 2018 في 10:57 م
  • جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل التونسية
    جانب من عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل التونسية
أعلنت السلطات التونسية المختصة، إنقاذ 45 مهاجراً غير قانوني، يوم الأحد، بعد تعطل قاربهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة، من دون تسجيل حالات وفاة.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
أنقذ حرس السواحل التونسيون، يوم الأحد، 45 مهاجراً غير قانوني، بعد أن أصاب عطل قاربهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة "شرق"، من دون تسجيل حالات وفاة.
 
وأوضح المتحدث باسم حرس السواحل العقيد حسام الدين الجبابلي، أنه تم صباح الأحد، بسواحل جزيرة قرقنة، إنقاذ 45 مهاجراً، بعد أن تعطل قاربهم، وهم في صحة جيدة.
 
وأوضح الجبابلي، أن غالبية المهاجرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، وبينهم امرأتان حاملتان وجزائريان، وقد تم التنسيق مع الهلال الأحمر التونسي لإيوائهم.
 
وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية، وكانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، وفقاً للمتحدث.