الرئيس السوداني: لن نسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أن الحكومة لن تسمح لأي مخرب المساس بمكتسبات الشعب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وأن التخريب والتدمير والنهب، يزيد من المشكلة الاقتصادية، ولا يؤدي إلى حلها.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، حديث الرئيس البشير، خلال لقائه قيادات الشرطة السودانية، يوم الأحد، أن السلطة ليست حكراً على حزب، وأن الحوار الذي انتهجه السودان، أصبح تجربة تقتدي بها الدول، لافتاً الانتباه إلى أن الأمن سلعة غالية، مؤكدًا رضاه التام عن الأداء الشرطي في بلاده.

وأشار البشير، إلى أن الشرطة قدمت نموذجاً في الأداء وسرعة الكشف عن الجرائم، وأنه لا توجد جريمة مسجلة ضد مجهول، وأن توفير احتياجات الفرد ودعمه وحل مشاكله وتأهيله وتدريبه من صميم اهتمام الحكومة، من أجل إظهار هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح الرئيس السوداني، أن الشرطة تؤدي مهامها بمهنية عالية، مضيفاً أن السودان يواجه تحدياً اقتصادياً، ولكنه رغم الظروف التي يمر بها أفضل من غيره، وفيه أمان واستقرار، وأعلن أنه بالإمكانات التي يتمتع بها السودان، وموارده البشرية، تستطيع البلاد تجاوز التحديات.