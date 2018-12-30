انطلاق تمرين مشترك للدول المطلة على البحر الأحمر

الشارقة 24 – بنا:

انطلق يوم الأحد، التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر 1"، بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر، وهي المملكة العربية السعودية، والأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، ومراقبين من الصومال.

وأوضح قائد الأسطول الغربي السعودي قائد التمرين اللواء صقر بن محمد الحربي، أن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل، يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الأحمر من أهمية لدى دول العالم كممر اقتصادي مهم، فضلاً عن كون التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة.

من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن علي محمد الغانمي، أنه سيطبق خلال هذا التمرين، جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً، لجميع القوات المشاركة.