الجزائر تعتزم طرح مبادرة لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

الشارقة 24 - د ب أ:

تعتزم الجزائر، طرح مبادرة على القمة العربية، تهدف لتمكين سوريا، من استعادة عضويتها في الجامعة العربية، التي جرى تعليقها منذ نوفمبر 2011.

وأوضحت مصادر دبلوماسية جزائرية، في تصريحات صحافية، يوم الأحد، أن الجزائر تعكف على إعداد مقترح يخص عودة سوريا للجامعة العربية، وأن هذا المقترح سيتم طرحه على القمة العربية الـ30 التي ستعقد بتونس، في مارس المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن الجزائر لم تتوقف أبداً، عن حث الدول العربية على رفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة، من خلال صوت وزير خارجيتها عبد القادر مساهل، حيث ترى الجزائر أن عودة سوريا، أمر ضروري للتسيير السلس لجامعة الدول العربية.