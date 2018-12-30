الرئيس المصري يُشكل لجنة عليا لمواجهة "الأحداث الطائفية"

الشارقة 24 – أ ف ب:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة "الأحداث الطائفية".

وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يترأس اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو وزير الداخلية السابق مجدي الغفار.

ووفقاً للقرار، تضم اللجنة ممثلاً عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، والأمن الوطني.

ويحق للجنة، دعوة من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية، وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة.

ومهمة اللجنة، وفق القرار الرئاسي، وضع الاستراتيجية العامة، لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية، حال وقوعها.