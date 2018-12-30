منبج السورية تحبس أنفاسها مع انسحاب القوات الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

شهدت مدينة منبج، عمليات انتقال للسيطرة، من طرف لآخر أكثر من معظم الأماكن، خلال الحرب الأهلية، في سوريا.

ومع استعداد القوات الأميركية للرحيل، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بسحبها، يخشى السكان من اندفاع أطراف أخرى، لسد الفراغ، ما يسبب مزيداً من الاضطرابات، ففي حين نشر الجيش السوري قواته على مقربة من المدينة، تهدد تركيا بشن هجوم عليها.

وتحافظ القوات الأميركية على الاستقرار في منبج، منذ هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، في عام 2016 .

وعلى بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية، تحتل المدينة موقعاً حساساً، على خريطة الصراع السوري، إذ تقع قرب نقطة التقاء ثلاث مناطق منفصلة، تمثل مجالاً للنفوذ الروسي والتركي، وحتى الآن الأميركي.

وعلى الرغم من أن القوات الأميركية، لم ترحل بعد، إلا أن تداعيات قرار ترامب، بدت ظاهرة بالفعل في منبج.

ودخلت القوات الحكومية السورية، التي تدعمها روسيا ضواحي المدينة، يوم الجمعة، للمرة الأولى منذ سنوات، بدعوة من وحدات حماية الشعب الكردية، التي تخشى أن يفتح رحيل القوات الأميركية، الطريق أمام هجوم تركي.

وأكد إسماعيل شعلان "41 عاماً"، وهو نازح يعيش في منبج، منذ نزوحه من حلب، قبل عامين، أنه منذ عدة أيام يعيش بخوف، ولا يعرف مصيره ومصير سكان المدينة، ومن يدخل المدينة، الجيش السوري، أو الأتراك.

وأعلن ترامب، أن الانسحاب سيتم ببطء، وشوهدت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وطائرات الهليكوبتر الهجومية في سماء منبج، يوم السبت.

وواصل مسلحون محليون، من مجلس منبج العسكري المتحالف مع قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على المدينة منذ 2016، القيام بدوريات اعتيادية، يوم السبت، وهم يحملون بنادق الكلاشينكوف.

وأكد أبو حمزة، وهو أب لخمسة، ويبلغ من العمر 43 عاماً، أنه أفلت من الحرب، وأنه لن يرى أسوأ "داعش"، لكنه عبر أيضا عن خوفه من الوضع.

ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011، انتقلت السيطرة على منبج من طرف إلى آخر ثلاث مرات، إذ انتزعها مسلحو الجيش السوري الحر، من القوات الحكومية السورية في وقت مبكر من الصراع، ثم سقطت في أيدي تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعد ذلك تمكنت قوات سوريا الديموقراطية، وهي فصيل تقوده وحدات حماية الشعب الكردية، ويدعمه تحالف بقيادة الولايات المتحدة، من طرد مسلحي التنظيم من منبج عام 2016 .

ومنذ ذلك الحين، تسيطر قوات سوريا الديموقراطية وقوات متحالفة معها، على منبج، ما أثار حنق تركيا، التي تعتبر نفوذ وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، تهديداً لأمنها القومي.

وتقوم قوات أميركية وتركية، بدوريات مشتركة قرب منبج، منذ نوفمبر الماضي، وهو اتفاق تم في إطار جهود الولايات المتحدة، لتبديد قلق الأتراك.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، أنه لن تكون هناك حاجة لتركيا، كي تقوم بأي شيء في منبج فور رحيل الإرهابيين، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب، التي تقول إن قواتها انسحبت بالفعل من المدينة.

وتوضح تركيا، أن وحدات حماية الشعب لا يمكن فصلها عن حزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمرداً في تركيا منذ 34 عاماً، وتعهدت بسحق وحدات حماية الشعب بمساعدة حلفاء من مسلحي المعارضة السورية، والذي جاء بعضهم من مناطق تسيطر عليها حالياً، قوات سوريا الديموقراطية، ويشعرون بعداء شديد تجاه المقاتلين الأكراد.

ويحشد مسلحون من المعارضة السورية تدعمهم تركيا قواتهم، لشن هجوم على منبج في مناطق قريبة، تخضع لسيطرة أنقرة منذ توغل الجيش التركي في شمال سوريا عام 2016، في إطار محاولته لطرد وحدات حماية الشعب الكردية.

ولمح أردوغان، إلى أن تركيا ليست في عجلة من أمرها لشن الهجوم، بينما ناشدت وحدات حماية الشعب، التي باغتها قرار ترامب بسحب القوات الأميركية، دمشق يوم الجمعة، بحماية منبج.

وبعد قليل من هذه الدعوة، أعلن الجيش السوري، أنه نشر قواته في منبج، لضمان أمن جميع المواطنين السوريين وغيرهم، في المدينة.

ولم تدخل القوات الحكومية السورية المدينة، لكنها انتشرت في مناطق قريبة، تمثل خطوط مواجهة مع مسلحي المعارضة السورية، الذين تدعمهم تركيا.

وأعلن مصدر عسكري في مجلس منبج العسكري، أن مناقشات مع الحكومة السورية أفضت إلى اتفاق بشأن الحاجة لمنع الاحتلال التركي لمنبج.

وأضاف المصدر، أن انتشار الجيش السوري في منطقة منبج حتى الآن هو انتشار جزئي، مشيراً إلى أن مزيداً من عمليات الانتشار في المنطقة، ستأخذ في الحسبان الوجود الأميركي.

وبالنسبة للدولة السورية، وما إذا كانت تستعد لاستعادة سلطتها على منبج، أشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل لجان في وقت لاحق بشأن كيفية إدارة المدينة.

وتعتبر قضية ما إذا كانت الحكومة السورية ستعود لحكم منبج أمراً بالغ الأهمية لكثيرين في منبج، وأحد أهم بواعث القلق، هو الخوف من استدعائهم للخدمة في الجيش، لكن مع ذلك فإن البعض يفضلون عودة حكم الرئيس السوري بشار الأسد، عن احتمال تعرضهم لهجوم تركي.

وأكد حسين خلف "30 عاماً"، وهو بائع فاكهة من منبج، وأب لستة أطفال، أن الشعب يخاف من الوضع المنتظر، وأضاف إذا دخل الجيش التركي فإنه لن يبقى هنا، وسيذهب مع الأكراد أينما ذهبوا لشعوره بالسعادة معهم.

بدوره، أوضح ياسر عبد العزيز "31 عاماً"، والذي فر إلى منبج قادماً من مناطق قريبة من حلب قبل عامين، أنه سئم الحرب ولا يريد النزوح مجدداً مع أطفاله الأربعة، وأضاف إذا خيروه بين دخول تركيا والجيش السوري، فإنه سيختار الجيش السوري، لأنه يعتبر تركيا دولة محتلة.