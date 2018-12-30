اتفاق روسي تركي على تنسيق ميداني في سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

اتّفقت روسيا وتركيا، خلال محادثات جرت في موسكو، يوم السبت، بين البلدين، على تنسيق تحركاتهما الميدانية في سوريا، بعيد قرار الولايات المتّحدة، سحب جنودها من شمال سوريا.

وأدّى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانسحاب من سوريا، إلى تبدّل مواقع الأطراف المشاركين في الحرب السورية المعقدّة.

وإزاء المخاوف من هجوم تركي محتمل عليهم، نتيجة الموقف الأميركي المفاجئ، طلب الأكراد السوريون، المساعدة من الجيش السوري، الذي دخل بعض المواقع قرب مدينة منبج الشمالية.

وفي حين، أيّدت موسكو هذا التحرّك لقوات النظام السوري، فإنّ أنقرة انتقدته بشدّة، الأمر الذي دفع باتجاه التشاور بين البلدين، فزار وفد تركي موسكو، يوم السبت، وأجرى محادثات جمعت وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، إضافة إلى عدد من المسؤولين عن أجهزة الاستخبارات.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام هذه المحادثات، في العاصمة الروسية، أنه اتّفق مع تركيا، على مواصلة قيام الممثّلين العسكريين الروس والأتراك، بتنسيق تحركاتهم، بما ينسجم مع الوضع الجديد، بهدف استئصال الخطر الإرهابي في سوريا.

من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ناقشت سبل تنسيق العمل المشترك، في إطار رحيل القوات الأميركية، مضيفاً لدينا الرغبة المشتركة بتنظيف الأراضي السورية من أي تنظيم إرهابي.

كما أعرب لافروف عن تفاؤله، بعد هذه المحادثات التي شارك فيها بشكل خاص، وزيرا دفاع البلدين التركي خلوصي آكار، والروسي سيرغي شويغو.

ووعدت روسيا وتركيا، بالتعاون لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، إضافة على مواصلة العمل لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وكانت موسكو، قد أكّدت في وقت سابق، أنّ قمّة ثلاثية ستجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا، مطلع العام 2019 في روسيا، من دون تحديد موعدها بعد.