اليمن ينفي انسحاب الانقلابيين من ميناء الحديدة

الشارقة 24 – واس:

نفت الحكومة اليمنية، يوم السبت، الأنباء التي تحدثت عن انسحاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من ميناء الحديدة غرب البلاد.

وأوضح مصدر حكومي، أن تصريحات ميليشيات الحوثي، يوم السبت، حول إعادة انتشارهم، في ميناء الحديدة، محاولة التفاف واضحة، على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، ولا يمكن القبول بهذه الخروقات، التي تؤدي إلى فشل الاتفاق.

وأضاف المصدر، أن الجانب الحكومي في اللجنة المشتركة، أبلغ رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، عدم القبول بأي إجراءات أو تصرفات أحادية، وأن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية، بقرار من لجنة الانتشار.

ووفقاً للمصدر، فإن رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية، سلم في اجتماع الجمعة مذكرة للطرفين، طلب فيها تقديم يوم الثلاثاء القادم الأول من يناير للعام الجاري، تصورات حول آليات وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم.