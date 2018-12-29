الجيش اليمني ينزع مئات الألغام من طريق الحديدة-صنعاء

الشارقة 24 – واس:





نزعت فرق نزع الألغام التابعة للجيش الوطني اليمني، مئات الألغام وفككت العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في الخطوط الرئيسية والفرعية على الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء، وطرق أخرى مؤدية إلى مدينة الحديدة.

وأعلنمصدر مسؤول في ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، أن فرق نزع الألغام بدأت أعمالها الجمعة، تمهيداً لعودة الحياة لمدينة الحديدة، وتسهيل حركة مرور بعد انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من المدينة وموانئها.

وذكر المصدر في تصريح، أن فرق الجيش تمكنت من نزع المئات من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في مداخل مدينة الحديدة، بهدف فتح طرقات آمنة للمرور إلى مدينة الحديدة، في حال نفذت مليشيا الحوثي التزامها بالانسحاب من المدينة ومينائها.