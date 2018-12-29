الداخلية المصرية: قتل 40 إرهابياً في الجيزة وشمال سيناء

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية السبت، أن قوات الأمن قتلت 40 إرهابياً في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، سقطوا في تبادل لإطلاق النار.

ولم يحدد بيان الوزارة، الوقت الذي سقط فيه القتلى.

وصدر بيان الداخلية بعد مرور أقل من 24 ساعة على وفاة ثلاثة سائحين فيتناميين، ومرشد سياحي مصري، في انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور حافلة سياحية، بالقرب من أهرامات الجيزة غربي القاهرة.

وأكد البيان أن معلومات لقطاع الأمن الوطني، توافرت حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تستهدف مؤسسات الدولة خاصة الاقتصادية ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وأضاف أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه عدة ضربات أمنية، ومداهمة أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن بنطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وأسفرت نتائج التعامل معهم عن مصرع عدد 40 إرهابيا.

وأصيب في الهجوم على الحافلة السياحية، تسعة سائحين فيتناميين وسائق الحافلة المصري.