ارتفاع ضحايا انفجار مصر الإرهابي إلى 4 وفيات

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، مساء الجمعة، أن حادث انفجار عبوة ناسفة بجوار حافلة سياحية في منطقة الهرم بالجيزة "جنوب غرب القاهرة"، أسفر عن وفاة 3 سياح فيتناميين، والمرشد السياحي المصري المرافق للحافلة.

وأشار النائب العام، إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار عبوة ناسفة بجوار حافلة سياحية تقل 14 سائحاً فيتنامي الجنسية، بالإضافة إلى قائد الحافلة والمرشد السياحي.

وأوضح النائب العام المصري، أن الحادث أسفر عن إصابة 11 سائحاً، بالإضافة إلى سائق الحافلة.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان، أن الدولة المصرية ستضرب بيدٍ من حديد، على كل من تسول نفسه إتيان أفعال من شأنها التأثير على أمن هذا الوطن، وتهديد سلامة أبنائه وزواره.

وأشار مدبولي، إلى أنه تم التواصل مع سفارة فيتنام بالقاهرة، وإطلاعها على تطورات الحادث ووضع المصابين، وأوضح أن الإرهاب ظاهرة عالمية لم تسلم منه كل الدول، بما فيها أكبر الدول المتقدمة.

ودعا إلى التعامل مع الحادث ووضعه في إطاره الصحيح دون تضخيم، حتى لا يتم الإسهام في تحقيق الأغراض الخبيثة، التي استهدفتها قوى الإرهاب من وراء الحادث.