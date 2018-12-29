اليمن يطالب بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين

الشارقة 24 – واس:

طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي مارتن غريفيت، بالضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وإلزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي وقعت عليه في مشاورات السلام باستوكهولم في السويد.

جاء هذا، عقب إنكار ميليشيات الحوثي الإرهابية وجود 2846 معتقلاً لديها من أصل 8576 اسماً، تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد.

وأكد مصدر حكومي مسؤول، التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين، وحذر الميليشيات من التنصل عن الاتفاق، والكف عن محاولات إفشاله بدءً بتقديم إفادات كاذبة وغير صحيحة.

إلى ذلك، رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة في اليمن، 29 خرقاً من قبل الميليشيات خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح تقرير للخلية، أن الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات، شملت استخدام أسلحة الهاون، والآر بي جي، والصواريخ الحرارية، والعبوات الناسفة، ورماية القناصين.

وأسفرت خروقات الحوثيين الإرهابيين، في إصابة خمسة مدنيين، واستهدفت أعياناً مدنية في مناطق بمدينة الحديدة، والدريهمي والتحيتا وحيس والجاح والفازة، والجبلية ومجالس.