مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في تعز وحرض

الشارقة 24 – واس:

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبلية استراتيجية، مع عدد من القرى في الجنوب والجنوب الشرقي لمدينة حرض شمالي محافظة حجة.

وأكد قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد محمد الحجوري، أن قوات اللواء تمكنت من تحرير سلسلة جبال المحصام، وصولاً إلى جبل الحصنين الاستراتيجي، بالقرب من مثلث عاهم، وذكر أن قوات الجيش اليمني أمنت قرى الحوثلة وراحة وأم الغرف.

وأسفرت المعارك عن مصرع 30 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وجرح العشرات، وأسر خمسة من عناصرها.

وأشار إلى أن معاقل الميليشيات بمديرية مستبأ، باتت في مرمى الجيش، مع التقدم المحرز خاصة في جنوبي شرق مدينة حرض.

وفي تعز، دمر الجيش اليمني، تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية، في شرقي المحافظة.

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن وحدات من الجيش اليمني رصدت مواقع تجمعات لميليشيات الحوثي باتجاه معسكر التشريفات شرقي المدينة.

وأضاف المصدر، أن قوات الجيش دمرت مواقع التجمعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وفي تعز أيضاً، لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، يوم الجمعة، في اشتباكات مع الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غربي تعز.

وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، أن الاشتباكات اندلعت في محيط الزوم بمديرية مقبنة، نتج عنها مقتل عدد من عناصر الحوثي.