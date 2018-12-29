السعودية والكويت والبحرين تدين انفجار مصر الإرهابي

الشارقة 24 – وكالات:

بعث أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقیة إلى الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي، أعرب فیھا عن استنكار دولة الكویت، وإدانتھا الشدیدة، لحادث الانفجار الذي تعرضت له، حافلة سیاحیة في شارع المریوطیة بمحافظة الجیزة، والذي یتنافى مع كافة الشرائع والقیم الإنسانیة، واستھداف أرواح الأبریاء الآمنین، وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقیق.

وأكد أمير الكويت، وقوف بلاده إلى جانب مصر، وتأییدھا لكل ما تتخذه من إجراءات لحمایة أمنھا واستقرارھا، وأعرب عن خالص تعازیه لأسر ضحایا ھذا العمل الإرھابي الشنیع، وتمنیاته للمصابین سرعة الشفاء والعافیة.

وفي الرياض، أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة الشديدة للانفجار، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر، ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدم المصدر، في ختام تصريحه، العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي جمهورية مصر العربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي المنامة، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة، الانفجار الإرهابي، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .

وأكدت الوزارة، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، في جهودها الحثيثة لمكافحة العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ومساعيها المقدرة لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ودعمها المطلق لكل ما فيه أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري الشقيق.

وجددت الوزارة، موقف المملكة الثابت والرافض للإرهاب، وتأكيدها على ضرورة تكاتف كافة الجهود الهادفة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها.