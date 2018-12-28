وفاة سائحين وإصابة 12 بانفجار عبوة بدائية في مصر

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، وفاة سائحين، وإصابة 10 آخرين، بانفجار عبوة بدائية الصنع، يوم الجمعة، أثناء مرور حافلة سياحية بمحافظة الجيزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور، في شارع المريوطية في الجيزة، انفجرت أثناء مرور حافلة سياحية تقل 14 سائحاً من فيتنام، ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10 من السائحين، بالإضافة إلى سائق الحافلة، ومندوب شركة السياحة، وهما مصريان.

وأوضحت الوزارة، أن الأجهزة الأمنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، ويجري استكمال عمليات الفحص والتحقيق.