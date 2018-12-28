الجيش السوري يدخل منبج بعد دعوة كردية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الجيش السوري، أنه نشر قواته في منبج بشمال البلاد، يوم الجمعة، بعد أن حثت وحدات حماية الشعب الكردية دمشق على حماية المدينة، حيث توجد قوات أميركية، من خطر الهجمات التركية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات الحكومية دخلت شريطاً من الأراضي على حافة منبج، ولم تدخل المدينة نفسها، لتقيم حاجزاً مع مقاتلين تدعمهم تركيا يتمركزون على مقربة.

وتحولت منبج، التي انتزعتها قوات تدعمها الولايات المتحدة من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2016، إلى بؤرة جديدة للتوتر، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سحب القوات الأميركية، التي كان وجودها يحول فعلياً دون توغل تركي.

وبعد إعلان الجيش السوري، أوضح مسلحون سوريون تدعمهم تركيا ويتمركزون في منطقة قريبة، أنهم بدأوا التحرك مع قوات تركية صوب المدينة استعداداً بدء عمليات عسكرية لتحريرها.

وأشار شاهد، إلى أن مجموعات من المسلحين المدعومين من تركيا، كانوا يزحفون بعربات مدرعة وأسلحة رشاشة صوب خط الجبهة مع المدينة.

ومنبج، التي توجد بها قاعدة أميركية، يسيطر عليها فصيل مسلح متحالف مع وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا تهديداً أمنياً.

وأوضح مسؤول أميركي، أن القوات الأميركية لم تغير مواقعها في منبج، وأن عشرات من الجنود ما زالوا موجودين هناك، وتابع أنهم لم يشاهدوا قوات تابعة للجيش السوري داخل منبج، مشيراً إلى أن هذه القوات موجودة على مشارف المدينة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي توعد بسحق وحدات حماية الشعب الكردية، أن عدداً من المسؤولين الأتراك سيزورون روسيا، أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد، يوم السبت، وسيبحثون قضية سوريا، ولمح إلى أن تركيا لا تستعجل شن الهجوم.

وأثار قرار ترامب المفاجئ، بسحب القوات الأميركية من سوريا، قلق المقاتلين الذين يقودهم الأكراد، والذين قاتلوا "داعش" إلى جانب تلك القوات لسنوات.

ويعمل قادة الأكراد، من أجل الوصول سريعاً، إلى استراتيجية لحماية منطقتهم الممتدة عبر شمال وشرق سوريا، حيث شكل وجود نحو ألفي جندي أميركي حتى الآن رادعاً أمام توغل تركيا.

وسوف يزيد نشر قوات حكومية سورية تدعمها روسيا، من تعقيد أي هجوم تشنه تركيا مع مسلحي المعارضة الذين تدعمهم.

وأثار الدعم العسكري الأميركي للمقاتلين الأكراد، غضب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي ترى أن وحدات حماية الشعب امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي يشن حرباً انفصالية داحل تركيا منذ عقود.

ونشرت وسائل إعلام سورية رسمية، فيديو يظهر عشرات الجنود يسيرون على طريق بمنطقة ريفية وهم يرددون هتافات باسم الأسد.

وأوضح الجيش السوري في بيان، يوم الجمعة، أن قواته رفعت العلم السوري في منبج، وأضاف تضمن القوات المسلحة السورية الأمن الكامل لجميع المواطنين السوريين، وغيرهم الموجودين في المنطقة.

وأكد أحد السكان، أنه لم يتغير شيء في منبج، وأنه لم ير مثل هذه الأعلام.

وأوضحت وحدات حماية الشعب، أن مقاتليها انسحبوا من منبج من قبل، لقتال "داعش" في مكان آخر.

ودعا بيان وحدات حماية الشعب، الدولة السورية إلى إرسال قواتها المسلحة لاستلام هذه النقاط وحماية منطقة منبج أمام التهديدات التركية.

وفي نوفمبر الماضي، بدأت قوات تركية وأميركية دوريات مشتركة قرب منبج، بعد التوصل لاتفاق يتضمن خروج مسلحي وحدات حماية الشعب من المدينة.