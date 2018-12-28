إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت مصادر فلسطينية، إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح والاختناق، يوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال، ضمن الجمعة رقم 40 لاحتجاجات مسيرات العودة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال، وصفت حالة أحدهم بأنها خطيرة، ومن بين المصابين مسعفة وصحافي.

وأضافت الوزارة، أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، لدى اقترابهم من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، التوافد إلى خيام العودة، المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع الكيان الصهيوني.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة، إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات الجمعة، تحت شعار "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".

وهذه الجمعة رقم 40، منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينياً، وأصيب 24 ألفاً بجروح وحالات اختناق.

وفي الضفة، قمعت قوات الاحتلال، مسيرة قرية بلعين الأسبوعية السلمية المنددة بجدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون .

وذكرت مصادر محلية في بلعين، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المسيرة، كما قاموا بتصوير المشاركين من فوق الأبراج العسكرية المنصوبة فوق الجدار، وفتح بوابة الجدار، وملاحقة المتظاهرين حتى مشارف القرية .