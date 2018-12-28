مقتل عشرات الحوثيين بمواجهات مع الجيش اليمني بجبهة الضباب

الشارقة 24 – واس:

قُتل وأصيب العشرات من أفراد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومين من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهة الضباب غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري، أن معارك نشبت عقب محاولة عناصر من المليشيا، التسلل باتجاه مواقع في محيط منطقة الصياحي، وتبة الخلوة غرب مدينة تعز.

وذكر المصدر أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة المليشيا للتقدم وأجبرتها على التراجع والفرار بعد أن تكبدت خسائر بشرية في صفوفها، وفي غضون ذلك قُتل وجرح عدد من عناصر المليشيا الانقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش في منطقة مكائر، بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة ذاتها.