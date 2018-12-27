البشير يؤكد متانة العلاقات مع مصر

الشارقة 24 – وكالات:

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، متانة العلاقات بين بلاده ومصر، ووصفها بأنها تاريخية ومتطورة، في المجالات كافة.

واطلع الرئيس البشير، خلال لقائه في الخرطوم، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وبحضور وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق صلاح عبد الله قوش، على نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية المشتركة السودانية المصرية.

وأكد الدرديري محمد أحمد، في تصريح صحافي عقب اللقاء، أن هناك تطابقاً في وجهات النظر في القضايا المطروحة بين البلدين.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية، بمختلف الآليات، وأهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه في اللجنة العليا المشتركة.

وأوضح الدرديري، أنه تمت مناقشة الدور السوداني في القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بمبادرة السودان بشأن جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وزيارة الرئيس البشير إلى سوريا مؤخراً، وأكد أهمية التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الخاصة، بمنطقة البحر الأحمر.

من جانبه، أكد شكري أن الاستقرار في السودان يصب بشكل مباشر في صالح استقرار مصر، مبيناً أن التئام شعبي وقيادة البلدين أمر ضروري، لمواجهة التحديات، لتحقيق المصالح المشتركة بين السودان ومصر.

وترأس الدرديري وشكري، في وقت سابق الخميس، اجتماعات اللجنة الرباعية المشتركة السودانية المصرية، في الخرطوم .

وأكدت مصر، دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن المصري، وذلك لما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك، برئاسة وزيري خارجية السودان ومصر، بحضور عدد من وزراء الدولتين.

وأكد الطرفان تطابق وجهات نظرهما إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عبر الجانب المصري عن ترحيبه بجهود السودان لإحلال السلام في دول الجوار، جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، واتفق الجانبان أيضاً على الاستمرار في تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كل المحافل الإقليمية والدولية، التنسيق الذي يعكس حجم التطابق في مصالح الدولتين.

ورحب الجانبان، بانعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمياه النيل في القاهرة من 24-28 ديسمبر الحالي، وأهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، في مجال مياه النيل في إطار التزاماتهما الموقعة بما في ذلك اتفاقية 1959.

وبحث الاجتماع، التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، خاصة مشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية بين الدولتين، ومشروع المدينة الصناعية المصرية في منطقة الجيلي.

واتفق الطرفان، على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البحر الأحمر، من خلال توحيد الرؤى بين الدول المشاطئة لهذا المجرى المائي المهم، والمضي قدماً في مقترحات إنشاء هياكل تجمع بين تلك الدول، حفاظاً على مصالحها، كما اتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعي بين وزارتي الخارجية وجهازي مخابرات الدولتين عبر الطرق الدبلوماسية.