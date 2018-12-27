نازحو مخيم أطمة السوري يعيشون أوضاعاً كارثية

الشارقة 24 – رويترز:

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النازحين السوريين داخل مخيم أطمة في شمال البلاد، يعيشون أوضاعاً كارثية حالياً، بسبب هطول أمطار غزيرة غمرت المخيم، وأتلفت الخيام.

وأوضح المرصد، أن وصف الأوضاع بالكارثية، ينطبق على الحالة التي يعيش فيها النازحون السوريون داخل مخيمات اللاجئين، جراء الأمطار الغزيرة، التي غمرت مخيم أطمة في شمال سوريا.

وأضاف المرصد، على موقعه الإلكتروني، أن مياه الأمطار غمرت المخيمات، وأتلفت الخيام.

وأظهرت اللقطات التي تم بثها على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، المباني والطرق وقد غمرتها مياه الأمطار داخل مخيم أطمة الواقع في محافظة إدلب.

وتجعل هذه الأوضاع الصعبة والأحوال القاسية، الكثيرين في المخيم، فريسة لبرد الشتاء وقسوته.