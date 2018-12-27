قضاء البحرين يسقط الجنسية عن 9 متهمين بتشكيل عصابة إرهابية

الشارقة 24 – بنا:

أصدر القضاء البحريني، يوم الخميس، حكماً على 14 شخصاً، بينهم متهم واحد بالسجن المؤبد وغرامة مئة ألف دينار بحريني، والسجن 7 سنوات على تسعة متهمين، والسجن 3 سنوات على ثلاثة متهمين إضافة إلى غرامة بمئتي دينار بحريني على متهمين، وإسقاط الجنسية عن تسعة متهمين، ومصادرة المضبوطات.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي، أن الأشخاص متهمين بتأسيس عصابة إرهابية، والانضمام إليها، وتسلم ومنح أموال لمصلحة جماعة إرهابية، تنفيذاً لأغراض إرهابية، وجنح التجمهر والشغب، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.

وتتلخص الواقعة، بقيام بعض عناصر ما يسمى بتنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي المتواجدة خارج البحرين، بتجنيد اثنين من المجموعة، وتكليفهم بتشكيل عصابة إرهابية تنتمي لذات التنظيم، بهدف القيام بأعمال شغب وتخريب، ووضع الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات بالطريق العام، واستهداف مركز شرطة سترة، وتنظيم مسيرات غير مرخصة بمنطقة سترة.