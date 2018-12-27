خادم الحرمين يصدر أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

الشارقة 24 – وام:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية اليوم الخميس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد.

وصدر أمر ملكي بتعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء،

وشملت الأوامر الملكية: تعيين تركي الشبانة وزيراً للإعلام.

إعفاء الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن من منصبه.

تعيين الأمير عبد الله بن بندر وزيراً للحرس الوطني.

إعفاء الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، من منصبه، بناءً على طلبه.

إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني، من منصبه.

تعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيساً لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، بمرتبة وزير.

تعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة عسير، بمرتبة وزير.

تعيين فيصل بن خالد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

إعفاء الأمير بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

إنشاء الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وتكليف ماجد القصبي رئيساً لها.

إعفاء تركي آل الشيخ، وتعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.

تعيين أحمد الخطيب رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

تعيين الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي، بمرتبة وزير.

تعيين تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه.