اجتماع رباعي لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات بمصر والسودان

الشارقة 24 – واس:

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، في الاجتماع الرباعي الثاني على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان، والمقرر عقده في وقت لاحق اليوم الخميس بالخرطوم.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في تصريح عن زيارة الوزير شكري للخرطوم، سوف تشهد أيضاً عقد اجتماع ثنائي بين وزيري خارجية البلدين، منوهاً بأن تلك الاجتماعات تأتي في إطار التواصل الدائم بين الجانبين على جميع المستويات، في ضوء توجيهات قيادتي البلدين بدعم العلاقات الثنائية وتطويرها

ولفت إلى أن الاجتماعات سوف تتناول جميع جوانب التعاون المشترك بين البلدين، ومتابعة تنفيذ نتائج اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة التي عقدت برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير في أكتوبر الماضي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لآفاق أرحب بما يرقى لتطلعات شعبي البلدين.