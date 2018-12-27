عبد المهدي يقبل دعوة ترامب لزيارة الولايات المتحدة

الشارقة 24 – كونا:





أكد البیت الأبیض الأميركي، أن رئیس الوزراء العراقي عادل عبدالمھدي قبل دعوة وجھھا له الرئیس الأميركي دونالد ترامب لزیارة الولایات المتحدة.

وأوضحت المتحدثة باسم البیت الأبیض سارة ساندرز في تصریح صحافي، أن ذلك جاء خلال اتصال ھاتفي بین ترامب وعبدالمھدي لدى وجود الرئیس الأميركي في قاعدة عین الأسد الجویة بمحافظة الأنبار العراقیة.

وحول عدم اجتماع الجانبین خلال الزیارة غیر المعلنة التي قام بھا ترامب للعراق أمس الأربعاء، قالت ساندرز إنه لأسباب أمنیة لم یتمكن البیت الأبیض من دعوة رئیس الوزراء العراقي إلا قبل ساعتین من الموعد المقرر للاجتماع، في حین كان رئیس الوزراء في جزء آخر من العراق وغیر قادر على الحضور.