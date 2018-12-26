الاحتلال يوافق على بناء 2200 وحدة استيطانية بالضفة

الشارقة 24 – أ ف ب:

وافقت لجنة في وزارة الحرب الصهيونية، على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت منظمة "السلام الآن" عن 2191 وحدة استيطانية، تمت الموافقة على تصميمات بنائها بين الثلاثاء والأربعاء، بعضها في مستوطنات معزولة يتعين إخلاؤها في حال التوصل إلى اتفاق حول حل الدولتين.

وحصل أكثر من 1150 مسكناً استيطانياً، على موافقة نهائية قبل إصدار رخصة البناء، في حين لم يحصل 1032 مسكناً إلا على ترخيص المرحلة الأولى.

وأضافت المنظمة، أن حكومة الاحتلال وافقت على آلاف المساكن في 2018.