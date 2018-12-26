مبارك ومرسي وجهاً لوجه لأول مرة منذ الانتفاضة المصرية في 2011

الشارقة 24 – رويترز:

واجه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة المسلمين، الأربعاء، للمرة الأولى منذ انتفاضة عام 2011، التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاماً.

جاء ذلك في قاعة محكمة، حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون إبان الانتفاضة التي انطلقت يوم 25 يناير 2011.

وأعلن الجيش عزل مرسي من السلطة في يوليو عام 2013، إثر احتجاجات شعبية على حكمه.

وبعد بداية الجلسة، التي تنقلها قناة فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتدياً بذلة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة.

وكان يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز، بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.

ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن القاضي محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، قال: "لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفاً"، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.

وفي البداية، رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة، نظراً لأن شهادته تتضمن أسراراً للدولة وتتعلق بأمنها.

لكن استجاب لاحقاً لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أموراً تتعلق بأسرار وأمن البلاد.