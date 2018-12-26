فريق تقييم الحوادث باليمن يفند 5 ادعاءات حول قواعد الاشتباك

الشارقة 24 – وام:

أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف العربي، التي راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فيما يتعلق بـ 5 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام مختلفة، حيال أخطاء ارتكبتها، خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

وأوضح المنصور، خلال مؤتمر صحافي، عقد في الرياض، يوم الثلاثاء، أن الفريق قام بالتحقق من الحالات 112 و113 و114 و115 و116 الواردة في تقارير بعض المنظمات، وتبين صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفيما يخص الحالة رقم 112، والمتعلقة بشن أربع غارات جوية متتالية، على مقر الثروة السمكية، ومستودع لأدوات الصيد في ميناء الخوبة بمديرية اللُحيّة التابعة لمحافظة الحديدة غرب اليمن، تسببت في وفاة 5 أشخاص وجرح 5.

وأكد أنه بعد الاطلاع على جميع الوثائق، تبيّن للفريق المشترك ورود معلومات استخباراتية موثوقة إلى قوات التحالف، عن تواجد عدد محدد من مهندسي ضباط البحرية اليمنية الموالين للميليشيات الحوثية المسلحة، يساندهم خبراء أجانب في مصنع الثلج القديم بالخوبة، ويعملون على تجهيز صاروخ موجه، وتجهيز عدد من القوارب المفخخة من ضمنها قارب مفخخ أبيض اللون لتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وسفن قوات التحالف، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً، توافرت فيه درجات التحقق "معلومات استخباراتية موثوقة"، استنادًا للقانون الدولي الإنساني، وذلك لاستخدامه من قبل ميليشيات الحوثي المسلحة لدعم المجهود الحربي.

وانتهى الفريق، على ضوء ذلك إلى صحة الإجراءات المتخذة لقوات التحالف، في استهداف مقر الثروة السمكية المسمى بـمصنع الثلج القديم، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، كما يرى الفريق مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية نتيجة للأضرار الجانبية التي وقعت للهنجر المجاور للهدف العسكري "مصنع الثلج القديم في ميناء الخوبة".

وفيما يتعلق بالحالة رقم 113، وما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، أن إحدى ضربات التحالف أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأتان، وجرح 14 في قرية الأكمة، أوضح المنصور أن الفريق بعد تقييمه الأدلة، تبين له أن قرية الأكمة تقع في محافظة إب، على بعد 20 كم شمال مدينة تعز، وبعد دراسة سجل حصر المهام اليومي لقوات التحالف الجوية، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أية مهمة جوية على قرية الأكمة، في يوم الادعاء الثلاثاء 2015/4/14.

وأضاف، وعلى ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث، بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف منطقة سكنية في قرية الأكمة بمحافظة تعز.

وفيما يتعلق بالحالة رقم 114، وما ورد في تقرير البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، المتضمن قصف طائرة مروحية لقوات التحالف عدد "2" قارب صيد يبعدان مسافة 24 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة، والتسبب بمقتل 7 أشخاص، وإصابة 8 آخرين، أوضح المتحدث أنه بتحليل تسلسل الأحداث العملياتية والاستخباراتية ليومي الأربعاء والخميس /15-16 /03/ 2017م، تبين الآتي:

1. في يوم الأربعاء الموافق /15/3/2017 م/ لم تتعامل قوات التحالف مع أي أهداف سطحية في البحر الأحمر.

2. في يوم الخميس الموافق /16/3/2017 م/، تم تأكيد الوقائع والأحداث التالية: أ. عند الساعة /6:30/ صباحاً وعلى بعد /131/ ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة، تعرضت إحدى سفن التحالف لمحاولة هجوم، حيث تم رصد قارب يحمل 5 أشخاص يقترب منها، وعند دخوله دائرة التهديد المباشر للسفينة، تم إطلاق 3 طلقات تحذيرية، فقام القارب بتغيير الاتجاه والابتعاد عنها ولم تتعامل معه السفينة بعد ذلك.

ب. عند الساعة /6:00/ مساءً، وبمراقبة منطقة العمليات وعلى مسافة /90/ ميلاً بحرياً /غرب/ ميناء الحديدة، رصدت ذات السفينة التي تعرضت لمحاولة الهجوم السابق لعدد من القوارب /مجهولة الهوية/، ترسو حول سفينة /مشبوهة/، في منطقة العمليات حيث تم تأكيد وجود القوارب من قبل بعض السفن البحرية التابعة للتحالف المتواجدة في الموقع ذلك الوقت.

ج. عند الساعة /8:45/ مساءً وعلى بعد /121/ ميلاً بحرياً، من ميناء الحديدة تعرضت ذات السفينة في منطقة عملياتها لمحاولة هجوم آخر، من قاربين يبحران مباشرة باتجاهها حيث وصلا لمسافة تمثل تهديداً مباشراً على السفينة، وقد تم التعامل مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك المعتمدة لقوات التحالف البحرية، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن القاربين لم يمتثلا للتحذيرات واستمرا في التوجه نحو السفينة، وعند اقترابهما من السفينة بمسافة تمثل خطراً عليها، تم استهداف القارب الأقرب الذي كان على متنه 9 أشخاص بطلقات نارية من سطح السفينة لتحييده، استنادًا إلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس ووفقًا للقانون الدولي، ولاذ القارب الآخر بالفرار ولم يتم استهدافه.

وأضاف أنه بعد ذلك قامت السفينة بالبحث عن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب المستهدف، وتم إنقاذ 8 منهم، ولم يعثر على الشخص التاسع، حيث تم نقل الناجين إلى المستشفى لتلقي العلاج، امتثالًا لقواعد الاشتباك المعتمدة لقوات التحالف والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما اطلع الفريق المشترك على تقرير التحقيقات الأمنية التي تمت مع الأشخاص الذين تم إنقاذهم، والمتضمنة إقرارهم بانتمائهم إلى ميليشيات الحوثي المسلحة، وأن تواجدهم بالقرب من السفينة كان لأغراض عسكرية.

وتوصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في استهداف القارب محل الادعاء، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أما ما يتعلق بالحالة رقم 115، وما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن، والمتضمنة أن غارة جوية قصفت منزلاً، بتاريخ 09 مايو 2018م، في منطقة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة، مما تسبب في وفاة امرأة و3 أطفال، أكد المنصور، أن الفريق بعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، تبين أنه وردت إلى قوات التحالف معلومات استخبارية عن مبنى يستخدم كمركز عمليات ونقطة لتمويل الجبهات الحدودية بالأسلحة والذخائر والصواريخ الحرارية لميليشيات الحوثي المسلحة في علب –الربوعة، ويبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية 37 كم، ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً، يحقق تدميره ميزة عسكرية.

وأضاف وعليه، قامت قوات التحالف الجوية يوم الأربعاء 9/5/2018 م، بتنفيذ مهمة جوية في منطقة ضحيان بمديرية مجز بمحافظة صعدة على المبنى، وذلك باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف إصابة مباشرة، كما تبين من خلال فحص الصور وتسجيلات الفيديو المتوفرة عدم تأثر المباني المجاورة للمبنى، وقيام قوات التحالف باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، من حيث نوعية القنبلة المستخدمة، وتحديد زاوية الاستهداف، وخلو المنطقة المحيطة بالمبنى من المدنيين أو عربات مدنية، وكذلك التأكد من خلو المبنى وقت الاستهداف من مدنيين، تطبيقاً لقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ووفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين أنه وعلى ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف المبنى محل الادعاء، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أما ما يتعلق بالحالة رقم 116، والتي وردت في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن شن قوات التحالف غارات جوية على منطقة تستضيف أعدادًا كبيرة من المشردين داخلياً في قرية دغيج بمحافظة حجة، نتج عنها مقتل أربعة مدنيين، أفاد المتحدث بأن الفريق قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد توافر درجات التحقق من معلومات استخبارية موثوقة عن رصد تجمع لعناصر ميليشيات الحوثي المسلحة في معسكر تابع لميليشيات الحوثي المسلحة بمحافظة حجة، يبعد عن الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية مسافة 6 كم، قامت قوات التحالف الجوية يوم الأحد الساعة /12:30 في 07 /06/ 2015م، بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن معسكر يتواجد به مسلحين بمحافظة حجة، يبعد مسافة 14 كم عن الإحداثي الوارد في الادعاء باستخدام قنبلة موجهه واحدة أصابت الهدف.

كما تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث وبمراجعة سجل مهام الطيران العمودي لقوات التحالف، عدم قيامها بأية مهام جوية في منطقة الادعاء، وبدراسة وتحليل الصور الفضائية لموقع الادعاء تبين عدم وجود آثار قصف جوي على منازل في قرية دغيج محل الادعاء.

وأضاف أنه وعلى ضوء ذلك، ثبت للفريق المشترك لتقييم الحوادث، بأن قوات التحالف الجوية لم تستهدف قرية دغيج في منطقة حيران بمحافظة حجة.