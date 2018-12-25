الأمم المتحدة: لن نقبل المساس بأي مؤسسة رسمية في ليبيا

الشارقة 24 – د ب أ:

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، ونجم عنه وقوع عدد من الضحايا.

ووصف غسان سلامة، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، في بيان صحافي، الهجوم بـ "الاعتداء السافر"، قائلاً: "لن ينال الإرهاب من قرار الليبيين بالسير نحو بناء الدولة ونبذ العنف، لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، لاسيما من الجماعات الإرهابية وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى.

وأكد سلامة أن مثل هذا الهجوم الذي يستهدف مؤسسات الدولة يمثل اعتداء على جميع الليبيين.