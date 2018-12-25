الجيش اليمني يقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي في "باقم"

الشارقة 24 – واس:

استهدف قصف مدفعي للجيش اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، لواء أركان حرب العاصفة العقيد عادل العضيلى، أن القصف طال مواقع تمركز المليشيا خلف مركز مديرية باقم، مخلفاً خسائر بشرية في صفوفها، من بينهم قيادات بارزة، بالإضافة إلى تدمير أطقم تابعة لها.

وذكر العضيلى أن استهداف تجمعات المليشيا تمت بعد عملية استطلاعية دقيقة قامت بها وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني، مؤكداً أن القصف أسفر عن مصرع مالا يقل عن ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.