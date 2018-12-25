رئيس الوزراء اليمني والسفير الروسي يبحثان نتائج مشاورات السويد

الشارقة 24 – واس:

التقى رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، واستعرضا علاقات التعاون الثنائي، ومستجدات الأوضاع في اليمن.

وجرى خلال اللقاء، بحث نتائج مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة، وآليات الرقابة والتنفيذ بما يضمن عدم استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وبقائه ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية ودخول الشحنات التجارية، إضافة إلى بحث سبل تجنيب مدينة الحديدة أي عمليات عسكرية، وذلك بانسحاب المليشيات الانقلابية من المدينة والموانئ، واتفاق تبادل الأسرى.

وجدد السفير الروسي، التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية، وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن، منوهاً بدور وتفاعل الحكومة اليمنية الشرعية مع جهود السلام، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه أبناء شعبها.

وأكد دعم موسكو لجهود الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وأنها ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في إطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين.