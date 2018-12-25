كبير مراقبي الأمم المتحدة في اليمن يزور ميناء الحُديدة

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بدأ رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحُديدة، الجنرال الهولندي باتريك كمارت، مهمته في المدينة الساحلية بزيارة إلى مينائها، الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.

وزار كمارت، الميناء وتنقّل في أرجائه، وشاهد آثار عدوان الحوثي على الميناء.

وشدّد المسؤول الأممي خلال الزيارة، على أهمية تطبيق اتفاق الحُديدة، مشيراً إلى أنه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق.

ويترّأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة، تضم فريقاً من الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحُديدة حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي، ونصّ على انسحاب المتمردين الحوثيين من مينائها بحلول نهاية العام.