الجامعة العربية تُدين العملية الإرهابية بمقر الخارجية الليبية

الشارقة 24 – واس:

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إدانته الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في الوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير محمود عفيفي، بأن هذه العملية النكراء تأتي لتؤكد من جديد أن يد الإرهاب الآثمة لا تتورع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء، وأن هناك من يسعى لعرقلة الجهود المبذولة لإحلال الأمن والاستقرار في ليبيا وإطالة أمد الأزمة الليبية.

وأكد أن هذا الوضع يستلزم بذل المزيد من الجهد على المستويين الدولي والإقليمي لمساعدة الشعب الليبي على تخطي هذه الأزمة على النحو الذي يضمن إحلال كامل الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا، والحفاظ على وحدة الأرض الليبية، واستكمال بناء مؤسسات الدولة.