مقتل 3 في هجوم انتحاري على وزارة الخارجية الليبية

الشارقة 24 – رويترز:





أكدت وزارة الصحة الليبية، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا عندما هاجم انتحاريون وزارة الخارجية في طرابلس، الثلاثاء، فيما أعلن مصدر أمني أن المهاجمين يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وصرح المصدر الأمني بأن المهاجمين الثلاثة، فتحوا النار باتجاه المبنى، قبل أن يتمكن اثنان من دخوله، وتفجير نفسيهما بداخله، فيما قتل حرس الوزارة المهاجم الثالث.

وتصاعد دخان كثيف من المبنى الذي طوقته قوات الأمن في الوقت الذي جرى فيه نقل المصابين للمستشفى، وأعلنت وزارة الصحة أن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح.