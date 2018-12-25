البشير يتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية

الشارقة 24 – كونا:

أكد الرئیس السوداني عمر البشیر الیوم الإثنین، استمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية حقیقیة، توفر للمواطن حیاة كریمة، وتعید ثقة المواطنین في القطاع المصرفي.

وأشاد البشیر لدى لقائه بھیئة قیادة جھاز الأمن والمخابرات الوطني، بالجھود التنسیقیة بین القوات النظامیة، مثمناً جھود الأمن في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنین، بجانب إسناد الجھاز التنفیذي في ضمان انسیاب السلع والخدمات، داعیاً المواطنین إلى عدم الالتفات لمروجي الشائعات والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط.

من جانبه أكد مدیر جھاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، اضطلاع الجھاز بمھامه الدستوریة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنین وحمایة المكتسبات الوطنیة مع الالتزام بالمعاییر المھنیة، مشیراً إلى احترام الجھاز لحق التعبیر السلمي.

كما حذر بأن المساس بالممتلكات العامة وترویع المواطنین والتعدي على ممتلكاتھم خطاً أحمر.

وتأتي ھذه التطورات في أعقاب اتساع دائرة المظاھرات التي بدأت الأربعاء من مدینة عطبرة بولایة نھر النیل شمالي الخرطوم، وتمددت إلى مدن أخرى، وأدت لتعلیق الدراسة في السودان وإعلان حالة الطوارئ في ولایات عدة.